Študenti by mali počas maturít vypiť dostatok tekutín

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 22. mája (TASR) – Približne 43.000 stredoškolákov, ktorí budú počas nasledujúcich dni postupne ústne maturovať, by mali počas dní, kedy sa postavia pred skúšobné komisie, dodržiavať viaceré pravidlá. Študentom sa odporúča v deň maturitnej skúšky si so sebou vziať dostatok tekutín, avšak neodporúča sa piť väčšie množstvo kávy, uviedla to Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva.Podľa odborníkov je dôležité dodržiavať zdravý pitný režim vo forme pitnej vody, minerálok, prípadne nesladených ovocných čajov alebo riedených ovocných štiav." povedala Hamade.V deň maturít je potrebné, aby sa študent zdravo naraňajkoval.povedala Hamade s tým, že ide o potraviny, ktoré zásobujú mozog a telo dostatočným množstvom energie a pomáhajú zabrániť kolísaniu hladiny cukru v krvi. Pripomenula, že pokiaľ človek skonzumuje na raňajky správne potraviny, dodá svalom a mozgu energiu potrebnú na zvládnutie požadovaných výkonov.