Študenti môžu žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania

Bratislava 7. augusta (TASR) - Študenti môžu oddnes predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania (FNPV). Na pôžičky pre študentov sú vyčlenené finančné prostriedky celkovo vo výške 2.700.000 eur. TASR o tom informovala Lenka Slezáková z FNPV.Pre akademický rok 2017/2018 bola výška úrokovej sadzby stanovená na tri percentá. Študenti si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 500 eur do 2300 eur, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia maximálne do 4500 eur. Pôžičky musia byť zabezpečené prostredníctvom ručenia – vyžaduje sa jeden ručiteľ.Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra.vysvetlila Slezáková.Kritéria na uprednostnenie žiadostí o pôžičku sa už neposudzujú v rámci zákonného poradia kritérií, ale fond uprednostní žiadateľa, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií na uprednostnenie.Na pôžičky pre študentov sú v akademickom roku 2017/2018 vyčlenené finančné prostriedky celkovo vo výške 2.700 000 eur, z toho na žiadosti doručené do 15. septembra vo výške 900.000 eur a na žiadosti doručené do 31. októbra vo výške 1.800.000 eur.Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú zverejnené na www.fnpv.sk.