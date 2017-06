Študenti predstavia vozík ovládaný mimikou a myšlienkami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trnava 29. júna (TASR) - Študenti Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave upravili v rámci výskumno-vývojového projektu Think and Go elektrický vozík pre hendikepovaných tak, aby reagoval na myšlienky a mimiku používateľa. Navrhli a implementovali hardvérové riešenie pre riadenie elektrického vozíka i jeho miniatúrnej verzie. Zároveň vyvíjajú softvér, ktorý dokáže dobre rozpoznávať a zaznamenávať signály tela zdravotne postihnutého používateľa a následne ich prenášať do pohybu vozíka.Vozík plánujú predstaviť v utorok 11. júla v Trnave v budove Materiálového výskumu MTF a Univerzitného vedeckého parku CAMBO. Hlavným prínosom projektu študentov je možnosť bezdotykového riadenia mobilných elektrických vozíkov s využitím moderných technológií a myšlienok človeka s uplatnením najmä v nemocniciach, Health Care zariadeniach či v domovoch sociálnej starostlivosti. Pacienti s telesným postihnutím či po operácii budú môcť ovládať svoj vozík bezdotykovo - len pomyslením na smer pohybu, prípadne pohybom hlavy v danom smere. Jediným manuálnym bezpečnostným prvkom by malo byť Stop tlačidlo. Softvér, ktorý študenti vyvíjajú, sa môže rovnako uplatniť aj v iných odboroch - v psychológii, v zdravotníctve a podobne. Riešenie je vyvíjané v spolupráci s firmou Qintec, a.s., ako aj v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, doktorkou Elenou Žiakovou, odborníčkou na neuroplasticitu.Projekt Think and Go realizovali v končiacom akademickom roku 2016/2017 na MTF STU študenti, ktorí sa téme rozhodli venovať mimo školských povinností v skupine mladých vedcov Minerva group pod vedením Maximiliána Strémyho a pod záštitou prorektora STU Olivera Moravčíka. Na projekt získali aj grant Tatrabanky Vedieť viac.Informovala Andrea Settey Hajdúchová, manažérka STU pre komunikáciu.