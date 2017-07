Študenti predstavili invalidný vozík ovládaný myšlienkami

Deti si skúšajú jazdu na invalidných vozíkoch,ilustračné foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Trnava 11. júla (TASR) – V Trnave dnes oficiálne predstavili študentský výskumno-vývojový projekt, ktorého výsledkom je elektrický vozík pre imobilných, ovládaný mimikou a myšlienkami. Autormi technického riešenia sú študenti Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.V rámci projektu THINK and GO upravili elektrický vozík tak, aby reagoval na myšlienky a mimiku používateľa. Navrhli a implementovali hardvérové riešenie pre riadenie elektrického vozíka i jeho miniatúrnej verzie a zároveň vyvíjajú softvér, ktorý dokáže dobre rozpoznávať a zaznamenávať signály tela zdravotne postihnutého používateľa a následne ich prenášať do pohybu vozíka.Hlavným prínosom študentského projektu je možnosť bezdotykového riadenia mobilných elektrických vozíkov s využitím moderných technológií a myšlienok človeka.vysvetlila manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity Andrea Settey Hajdúchová.Softvér, ktorý študenti vyvíjajú, sa môže uplatniť aj v iných odboroch. Napríklad v robotike, pri riadení dronov či v ovládacích rozhraniach medzi človekom a strojom. "povedala Settey Hajdúchová.Ako doplnila, riešenie je vyvíjané v spolupráci s firmou Qintec, a. s., so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a odborníčkou na neuroplasticitu Elenou Žiakovou.