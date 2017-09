Študenti pripravili na pondelok tretí protikorupčný pochod

Na archívnej snímke účastníci pochodu proti korupcii na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. septembra (TASR) - V poradí už tretí veľký protikorupčný pochod sa uskutoční v pondelok (25. 9.) poobede v Bratislave. Trasa má viesť od Hviezdoslavovho námestia cez Jesenského, Štúrovu ulicu až na Námestie SNP.Študenti organizujúci pochod majú podobné požiadavky ako na predchádzajúcich dvoch pochodoch. Žiadajú vyšetrenie káuz "Bašternák" a "Gorila", odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara, odstúpenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Začali aj s protikorupčnou petíciou, pod ktorú vyzbierali desaťtisíce podpisov.Organizátori na pochod pozvali aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby tam prišiel vysvetliť svoje kroky a to, že nereaguje na ich požiadavky.poukázali.Vodiči musia pre pochod počítať s dopravnými obmedzeniami. Tie sa miestami dotknú aj verejnej mestskej hromadnej dopravy, upozornila polícia. Od 17.00 do 18.00 h bude vylúčená cestná premávka na uliciach Jesenského, Gorkého a Štúrovej a tiež na Kamennom námestí. Následne asi do 20.00 h bude doprava zastavená aj na Námestí SNP. Na uvedených komunikáciách nebudú premávať ani prostriedky MHD.Okrem pochodu v Bratislave sa Slováci žijúci v Prahe zídu v ten istý deň pred budovou slovenského veľvyslanectva.