Študenti vyvinuli prírodný opaľovací krém i monitoring kvality vzduchu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) – Stredoškoláci Peter Škripko, Filip Geib a Emanuel Kucbel sa stali laureátmi tretieho ročníka ocenenia Leaf Award. Ocenené boli ich inovatívne projekty prírodného opaľovacieho krému, monitoringu kvality ovzdušia a učňovskej marketingovej agentúry. Laureáti z vekovej skupiny desať až 19 rokov sa vďaka nim dostali do programu osobného rozvoja a každý z nich získa finančnú podporu pre ďalší rozvoj svojho projektu. Leaf Award sa uskutočnil pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.Ocenenie, ktoré organizuje a udeľuje občianske združenie Leaf, vzniklo s cieľom podporiť a rozvíjať inšpiratívne projekty detí a mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a snažia sa urobiť ho lepším. Do aktuálneho ročníka sa podľa Saše Poliakovej prihlásilo 136 dievčat a chlapcov vo veku desať až 19 rokov s konkrétnym projektom vo forme podnikateľského alebo neziskového zámeru. Z piatich finálových projektov, na ktorých pracujú šiesti finalisti, vybrala porota tri víťazné projekty.Laureáti, ktorí boli vyhlásení vo štvrtok (17.5.), budú zaradení do ročného programu podpory a rozvoja šitého na mieru každého z nich, vysvetlila Poliaková. Dostanú možnosť rozvíjať sa na osobnej a odbornej úrovni podľa charakteru projektu. Organizácia ich prepojí s odborníkmi z akademického alebo podnikateľského prostredia, sprostredkuje im stáže či mentoring.vysvetlil manažér projektu Miroslav Kocúr.V aktuálnom ročníku Leaf Award boli prvýkrát ocenené aj inšpiratívne a inovatívne projekty účastníkov programov organizácie Leaf spomedzi učiteľov, podnikateľov, aktívnych ľudí vo firmách či Slovákov pôsobiacich v zahraničí. Uspel Juraj Kováč s projektom Podpora podnikavosti mladých ľudí, Jozef Maruščák s projektom Aplikácia umelej inteligencie na predpovedanie výsledkov súdnych sporov a Martina Páleníková s projektom Kuchárska kniha reflexie pre učiteľov.