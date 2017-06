Študentka Univerzity Komenského vymyslela geografickú aplikáciu

Screenshot z realácie Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Bratislava 7. júna (TASR) - Študentka Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Iveta Csicsolová prišla s nápadom, ako pomôcť žiakom, študentom, ale aj záujemcom z radov širokej verejnosti s učením geografie. Spolu so svojím tímom (Miroslav Takács a Matúš Demko – obaja z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity - FIIT STU) vytvorila android aplikáciu, ktorá obsahuje hry na učenie máp, geografický kvíz, pexeso i encyklopédiu.Csicsolová hľadala spôsob, akým by sa mohla učiť napríklad aj vo vlaku bez toho, aby musela nosiť atlasy.približuje študentka UK, ktorá sa preto rozhodla osloviť kamarátov z STU, ktorí jej pomohli vytvoriť aplikáciu MapPie. Aplikácia je naprogramovaná pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android od verzie 4 a vyššie. Aby autori aplikácie mohli pracovať s mapami, vytvorili si aj vlastný editor máp.V aplikácii nechýbajú slepé mapy (spolu viac ako 90 – politické a fyzické mapy), v ktorých sa používateľ môže učiť pomocou troch základných režimov – učenie, nájdi a uhádni. V kvíze si používateľ môže vybrať z niekoľkých kategórií: otázky o štátoch a všeobecné otázky, vlajky, hlavné mestá a obrysy štátov. Formu relaxu ponúka pexeso, v ktorom zatiaľ možno nájsť kategórie kartičiek – vlajky, pamiatky, obrysy štátov. Aplikácia obsahuje aj encyklopédiu so základnými údajmi o štátoch, ich vlajkách a obrysoch štátu.TASR informovala vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave Andrea Földváryová.