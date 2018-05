Študentka z Kochanoviec maturovala v kroji, pre školu to bola novinka

Martina Karoľová z Kochanoviec sa v utorok 29. mája 2018 pred maturitnú komisiu na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Humennom postavila v kroji. Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 29. mája (TASR) - Martina Karoľová z Kochanoviec sa v utorok pred maturitnú komisiu v Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Humennom postavila v kroji. Pre školu to bola novinka.Dievčina sa venuje folklóru odmalička. Najprv tancovala, neskôr sa viac začala venovať spevu. "vysvetlila pre TASR dôvody výberu svojho outfitu na skúšku dospelosti.upozornila s tým, že to bolo z presvedčenia. Kroj, ktorý má na sebe, pochádza z tunajšieho regiónu. Podľa jej slov pri príchode do školy okolie zaujala.poznamenala s úsmevom. Neopomenula, že jej je v kroji teplo.dodala.Svoj talent predstavovala pravidelne aj na rôznych školských akciách už od prvého ročníka. K spevu motivovala aj svoje spolužiačky, na stužkovej slávnosti si s nimi dokonca zatancovala. Skonštatovala, že by uvítala, ak by v takejto tradícii v škole niekto pokračoval.doplnila. Zo študentky odboru pracovník marketingu, ktorá má pred sebou ešte skúšku z anglického jazyka, sa, ako o sebe prezradila, možno v budúcnosti stane policajtka.uviedla pre TASR jedna zo zástupkýň riaditeľa SOŠ technickej v Humennom Jana Harasimová. Spomenula, že žiaci každoročne pripravujú v rámci Dňa učiteľov akadémiu vo folklórnom duchu. Zároveň škola disponuje krojmi, ktoré pri tvorbe programu využíva, aj keď táto žiačka si obliekla iný.poznamenala s tým, že je v tomto priekopníčkou.uzavrela.