Študentská firma z Košíc zaujala v Bruseli kávou na jedenie

Košice 14. júla (TASR) – Mladí podnikatelia z Košíc reprezentovali Slovensko na medzinárodnej súťaži Najlepšia študentská firma roka 2017 s originálnym produktom v podobe kávy na jedenie. Viac ako 200 študentov z 36 krajín predstavilo najlepšie podnikateľské nápady v Bruseli v dňoch 11. a 12. júla za účasti belgického kráľa Filipa I. a eurokomisárov Marianne Thyssen a Tibora Navracsicsa.Študenti košického gymnázia na Poštovej ulici - Viktória Jacková, Zuzana Tokarčíková, Lukáš Tabák a Tomáš Peľak - vyvinuli pod vedením učiteľky Evy Wolfovej jedinečnú kávovú zmes CoRE - coffee ready to eat. Ponúkajú ju v rôznych príchutiach.povedal Peter Kalčevský, programový riaditeľ JA Slovensko, ktorý Košičanov na súťaži sprevádzal.Víťazom hlavnej ceny a titulu Najlepšia študentská firma roka 2017 sa stala JA Firma Festera z Estónska, ktorá na trh prináša revolučnú novinku – biobox pre domácnosti, ktorý z biologického odpadu za pár týždňov vyrobí humus na hnojenie pôdy. Okrem hlavnej ceny sa ďalej udeľovalo osem cien partnerských organizácií súťaže a cena The Alumni Leadership Award jednotlivcom za najlepšie líderské schopnosti a podporu poslania organizácie Junior Achievement (JA).Ako ďalej informovala táto nezisková vzdelávacia organizácia, študentské firmy hodnotila medzinárodná porota na základe písomných podkladov zahrňujúcich podnikateľský plán a výročnú správu, ako aj viacerých prezentácií. Tie zahŕňali súkromné panelové interview, prezentáciu pred publikom a interview v predajnom stánku.Študentské firmy si študenti zakladajú vo vzdelávacom programe JA Aplikovaná ekonómia. Tento vzdelávací program ročne absolvuje vyše 300.000 študentov v takmer 40 krajinách Európy. Reálna skúsenosť s podnikaním a prepojenie teórie s praxou pomáha rozvíjať podnikateľské zručnosti mladých ľudí a motivovať ich k založeniu vlastnej firmy.povedal Adam Šepetka, generálny riaditeľ organizácie JA Slovensko.Košická JA Firma Assum sa do medzinárodného finále prebojovala po víťazstve v súťaži najlepších študentských firiem z celého Slovenska.