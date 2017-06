Studený front prinesie na Slovensko v piatok dážď, prehánky aj búrky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Aktuálne stabilné počasie vydrží na území Slovenska do štvrtka (15.6.). Meteorológovia dovtedy neočakávajú žiadne plošne rozsiahle a výdatné zrážky.Zmena v počasí nastane až v priebehu piatka (16.6.), keď by na územie krajiny mal od severozápadu postúpiť studený front. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) prostredníctvom sociálnej siete. Studený front prinesie postupne podľa meteorológov na mnohé miesta Slovenska zrážky v podobe dažďa, prehánok aj búrok.spresnil SHMÚ.Meteorológovia očakávajú, že v čase od piatka do nedele by malo napršať na mnohých miestach, s najvyššími úhrnmi pravdepodobne na severe územia. Šanca na dážď je podľa nich aj na juhozápade Slovenska, teda v oblasti s výrazným zrážkovým deficitom.