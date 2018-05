ŠTÚDIA: Deväť z desiatich ľudí dýcha nadmerne znečistený vzduch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 2. mája (TASR) - Sedem miliónov ľudí zomrie každý rok na celom svete v dôsledku zo znečisteného ovzdušia. Deväť z desiatich ľudí na celom svete dýcha vzduch nadmerne znečistený škodlivými látkami, ktoré môžu spôsobiť choroby vedúce k predčasnej smrti, varuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v novej správe zverejnenej v stredu.WHO podľa nemeckého denníka Die Welt a agentúry DPA odhaduje, že toxické častice, ako sú sulfáty, dusičnany a sadze, sú zodpovedné za štvrtinu úmrtí na srdcové choroby a mozgovú príhodu, ako aj za 43 percent všetkých chronických obštrukčných ochorení pľúc a 29 percent prípadov rakoviny pľúc.WHO rozlišuje medzi znečisteným vzduchom v interiéri a exteriéri. V interiéri jeho kvalitu zvyčajne zhoršuje dym z otvoreného ohňa a spaľovanie petroleja a dreva na varenie alebo svietenie. Asi tri miliardy ľudí nemajú podľa WHO vo svojich príbytkoch možnosť variť bez toho, aby produkovali dym.Vonkajší vzduch znečisťujú najmä priemyselné podniky, automobily a iné vozidlá. Vdychovanie takéhoto vzduchu privodí smrť približne 4,2 milióna ľuďom.Viac ako 90 percent úmrtí sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, najmä v Ázii a Afrike. Vzduch je najmenej znečistený v oblastiach s vysokými príjmami - v Európe, USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Zlá je situácia v krajinách východného Stredomoria od Káhiry po Teherán, ale aj v Rijáde, Dauhe a Abú Zabí.Najhorší na svete je vzduch v Ázii. Odhaduje sa, že každý rok zomierajú v dôsledku znečisteného ovzdušia viac ako dva milióny ľudí v juhovýchodnej Ázii. Rovnako je to v regióne západného Tichomoria, ktorý zahŕňa Japonsko, Čínu a susedné krajiny.Na rozdiel od roku 2016 sú v správe WHO tentoraz zahrnuté údaje z 4300 miest v 108 krajinách (predtým 3000 miest).Smernica WHO uvádza, že meter kubický vzduchu môže v ročnom priemere obsahovať len desať mikrogramov jemných častíc (PM 2,5). V Európe sa táto hodnota v roku 2016 nedosiahla v žiadnom veľkom meste, pričom Madrid a Berlín vykázali okolo 20 mikrogramov, Paríž, Minsk, Bukurešť a Sofia 25-40 mikrogramov.povedala Maria Meirová, riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie pre verejné zdravie.povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa neho je neprijateľné, že tri milióny ľudí, väčšinou žien a detí, stále dýchajú dym zo znečistených ohnísk vo svojich domoch.Celková situácia sa pritom nezlepšuje. Už v štúdii uskutočnenej v rokoch 2008-2013 WHO zistila, že znečistený vzduch dýcha 90 percent svetovej populácie. Znečistenie ovzdušia je rozhodujúcim faktorom rozvoja rôznych neprenosných chorôb. Ľudia žijúci v znečistených oblastiach sú vystavení výrazne vyššiemu riziku vzniku astmy, kašľa, bronchitídy, kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny pľúc.Ako pozitívny príklad sa v správe WHO uvádza hlavné mesto Mexika, ktoré sa rozhodlo zakázať do roku 2025 všetky súkromné dieselové autá a preferovať ekologickejšie vozidlá. Iné krajiny už implementovali plány, ktoré rozšírili prístup obyvateľov k elektrickej energii, takže už nemusia variť na otvorenom ohni.