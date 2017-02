Štúdia: Extrémisti Islamského štátu zneužívajú médiá hlavného prúdu

Bojovníci Islamského štátu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. februára (TASR) - Extrémisti z organizácie Islamský štát (IS) považujú médiá hlavného prúdu za efektívnu zbraň na šírenie svojej propagandy. Vyplýva to zo správy Medzinárodného centra pre štúdium radikalizmu a politického násilia (ICSR) so sídlom v Londýne.ICSR v pondelok informovalo, že IS disponuje viacúrovňovou mediálnou stratégiou na získavanie podpory, ktorej súčasťou je vypúšťanie takzvaných mediálnych "projektilov".Vyplýva to z arabsky písaného dokumentu, ktorý islamisti vlani zverejnili na internete. Ten hovorí o efektívnom využívaní médií hlavného prúdu, ktoré - pokiaľ sú- môžu mať omnohonež najsilnejšie bomby.Stratégia militantov tiež počíta s prezentovaním atraktívnej pozitívnej alternatívy k zavedeným poriadkom a s vyvracaním údajných klamstiev, ktoré o islamistoch šíria západné. Dôležitú úlohu zohráva aj využívanie médií na šírenie správ a obrazového materiálu z veľkých teroristických útokov a brutálnych vrážd zajatcov.Správu vypracoval skúsený výskumný pracovník ICSR Charlie Winter.