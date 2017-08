ŠTÚDIA: Extrémne počasie môže zapríčiniť masívny nárast úmrtí v Európe

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Londýn 5. augusta (TASR) - Extrémne počasie v Európe by mohlo do konca tohto storočia zapríčiniť päťdesiatkrát viac úmrtí ako v súčasnosti. Ak sa nič neurobí na obmedzenie účinkov klimatickej zmeny, do roku 2100 by mohlo na následky horúčav, povodní či búrok zomierať až 152.000 ľudí ročne, vyplýva podľa agentúry Reuters zo štúdie zverejnenej v časopise The Lancet Planetary Health, na ktorej sa podieľalo aj Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC).Prognózy založené na predpoklade, že nedôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov a neurobia sa opatrenia na zníženie vplyvu extrémnych klimatických javov, predpokladajú, počet úmrtí súvisiacich s počasím sa zvýši z 3000 ročne v období rokov 1981-2010 na 152.000 ročne medzi rokmi 2071-2100.Štúdia analyzuje účinky siedmich najnebezpečnejších druhov katastrof súvisiacich s počasím - vĺn horúčav, vĺn chladu, požiarov, sucha, vybreženia riek a záplavy pobrežia a víchric - v 28 krajinách Európskej únie, ako aj vo Švajčiarsku, Nórsku a na Islande.V roku 2100 budú Európanov trápiť najmä vysoké teploty - až 99 percent úmrtí by mohlo súvisieť s horúčavami. Z 90 percent bude za masívny nárast počtu úmrtí zodpovedná podľa vedcov zmena klímy, ďalšími faktormi budú rast populácie a presun ľudí do pobrežných a teda vysoko rizikových oblastí.Do konca storočia by mohlo byť škodlivým klimatickým extrémom vystavených každý rok asi 350 miliónov Európanov. To sú dve tretiny predpokladaného počtu obyvateľov starého kontinentu v roku 2100. V referenčnom období rokov 1981-2010 bolo takto ohrozených zhruba 25 miliónov Európanov, teda asi päť percent populácie.Pre svoju prognózu si vedci vybrali pesimistický predpoklad zvýšenia globálnej teploty o tri stupne Celzia do roku 2100. Podľa parížskej klimatickej dohody z roku 2015 sa majú prijať opatrenia, aby priemerná globálna teplota stúpla o 1,5 stupňa oproti predindustriálnej ére.Vedci z univerzity v juhokórejskom Soule však v komentári k štúdii varovali, že jej výsledky by mohli byť. Prognóza totiž podľa nich neberie do úvahy prispôsobivosť ľudí na extrémne klimatické podmienky. Dovtedy môže navyše nastať pokrok v lekárskej a klimatizačnej technike či tepelnom izolovaní domov.