ŠTÚDIA: Na zlú kombináciu liekov ročne zomrie v ČR asi 230 ľudí

Praha 9. februára (TASR) - Približne 3400 ľudí ročne skončí v českých nemocniciach pre neželané interakcie liekov, pričom zhruba 230 z nich zomrie. Uviedla to Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorá prepočítala na české podmienky britskú štúdiu. O jej zisteniach dnes informoval portál Novinky.cz.uviedol Jakub Dvořáček, výkonný riaditeľ AIFP.Nežiaduce liekové interakcie znamenajú okrem zdravotných komplikácií pre pacienta aj finančnú záťaž pre verejné zdravotníctvo. To pre ne ročne prichádza takmer o 850 miliónov korún (vyše 31 miliónov eur).Až 72 percentám prípadov nechcených liekových interakcií by sa pritom podľa Dvořáčka dalo zabrániť. Musela by však existovať dôsledná elektronická evidencia toho, čo pacient v danej chvíli užíva. Lekárnici by do nej mohli pri vydávaní liekov nahliadnuť a pacientovi by dokázali presne poradiť, či pri niektorých liekoch, ktoré práve užíva, nemôže dôjsť k nežiaducej silnej interakcii.Farmaceut Petr Průša uviedol, že počet úmrtí v Českej republike bol kvalifikovane vypočítaný na základe britského výskumu, ktorý bol realizovaný v dvoch nemocniciach. "" povedal. Výsledky výskumu boli prepočítané na populáciu v Českej republike, pričom sa použili lieky s rovnakou účinnou látkou, ktorú užívali britskí pacienti v uvedenej štúdii.Nežiaducim liekovým interakciám sa snaží zabrániť aj česká poradňa prevádzkovaná AIFP. Na webe www.znamsveleky.cz môžu ľudia uviesť, ktoré lieky a ako často užívajú. Odborníci im následne do 48 hodín odpovedia, či v danej kombinácii vidia problém.