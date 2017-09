ŠTÚDIA:Odmeňovanie v strednej a východnej Európe zaostáva za západom

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Pracujúci v 11 krajinách strednej a východnej Európy sú po započítaní životných nákladov odmeňovaní až o 944 eur mesačne menej ako pracujúci v Nemecku. Ukázala to štúdia, ktorú dnes zverejnil Európsky odborový inštitút. Najhoršie platení sú pritom pracujúci v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku. Rozdiel v priemernej čistej mzde v porovnaní s Nemeckom na Slovensku predstavuje 574,44 eura.Rozdiel v čistých mesačných mzdách je pritom ešte väčší ako v prípade, keď je zohľadnené zloženie pracovnej sily a štruktúra ekonomiky, ako keď sú zohľadnené iba životné náklady.konštatuje štúdia.Okrem Rumunov, Bulharov a Maďarov sú najhoršie platení aj Lotyši a Chorváti.skonštatovala v štúdii konfederačná tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (EOK) Ester Lynch.Európski odborári sú preto presvedčení, že zamestnanci v týchto krajinách si zaslúžia nárast miezd nad úroveň inflácie. Európska únia, ako aj samotné vlády by preto mali podporovať rast zárobkov, ako aj vytvoriť právny rámec na podporu kolektívneho vyjednávania, a to aj na odvetvovej úrovni.Štúdia odhalila, že sú veľké rozdiely v platoch aj v rámci odvetví. Ide najmä o výrobný sektor, stavebníctvo, verejný a peňažný sektor, ale aj oblasť vedy a techniky. Menšie rozdiely boli zistené v potravinárstve, ubytovacích službách, maloobchode a administratíve.Zamestnanci v severnej a západnej Európe sú podľa štúdie lepšie platení, pretože tam funguje spravodlivejší a transparentnejší systém stanovovania miezd, zapájania odborov a vyjednávania so zamestnávateľmi.