ŠTÚDIA: Slovensko skončilo na spodku rebríčka v platení faktúr

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) - Za posledné desaťročie sa percento platieb uskutočnených načas v Európe zvyšuje. V stanovenom termíne dnes platí faktúry 78 % všetkých zákazníkov. Ukázala to EOS štúdia European Payment Practices 2017. Pre Slovensko však tieto pozitívne správy neplatia. Spomedzi sledovaných krajín skončilo na spodku rebríčka, so 74 % platieb, ktoré boli uskutočnené včas.V rámci celej Európy bolo zároveň zistené, že percento faktúr, ktoré zákazníci platia neskoro, sa vyšplhalo na 19. Štúdia sa uskutočnila na vzorke 3200 spoločností v 16 krajinách na jar tohto roku, a to už po desiaty raz za sebou.Európske firmy trpia aj istými finančnými stratami, keď 3 % všetkých faktúr neboli uhradené vôbec a stali sa tak nevymožiteľnými. Podľa Michala Šoltesa, konateľa spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok, to môže zahŕňať sumy v miliardách, ktoré spoločnosti nemajú k dispozícii na pokrytie svojich vlastných nákladov alebo investícií do budúcnosti.Vo východnej Európe bolo priemerné percento nedobytných faktúr dokonca až 4. Čo sa týka platieb načas, najhoršie čísla zaznamenali krajiny ako Grécko, Rusko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko - iba 74 % platieb uskutočnených včas. Najlepšie skončili krajiny ako Nemecko (89 %) a Švajčiarsko (82 %), ktoré vykazujú najvyšší podiel úhrad v stanovenom termíne."Slovensko dlhodobo končí na spodných priečkach, čo sa týka úhrad faktúr po termíne splatnosti. Tento fakt výrazne negatívne ovplyvňuje finančnú kondíciu firiem a ich úroveň cash flow," povedal Šoltes.Prieskum európskych platobných praktík vykonáva EOS Group od roku 2007. Spoločnosť so sídlom v Hamburgu analyzuje európsku ekonomickú zónu spolu s nezávislými inštitúciami pre výskum trhu. Zameriava sa na platobné zvyklosti klientov v spoločnostiach s ročnými výnosmi 28 miliónov eur a 180 zamestnancami v priemere. Na začiatku boli sledované štyri krajiny, pričom spoločnosť EOS Group postupne pokračovala v rozširovaní prieskumu.