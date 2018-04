Štúdio L+S uvedie koncertný projekt Bolo nás jedenásť

Na archívnej snímke Milan Lasica. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 23. apríla (TASR) – Bratislavské Štúdio L+S uvedie 9. a 10. mája koncert Bolo nás jedenásť. Milan Lasica a ďalších 15 spevákov a muzikantov zahrá naživo skladby z legendárnej platne autorskej trojice Lasica-Satinský-Filip, zostavu muzikantov doplní známy český hudobník Jiří Stivín. V komornom prostredí divadla zaznejú známe piesne Za dedinou, Keď som išiel, Vyletel vták či Do batôžka. Projekt Bolo nás jedenásť mala v programe Pohoda 2017 a bol jedným z najsilnejších momentov tohto festival.Podľa riaditeľa festival Michala Kaščáka je toto dielo dokonalým spojením humoru, nadhľadu, skladateľského génia a virtuozity. Prvýkrát v histórii zaznel naživo na Pohode a v máji sa na dva dni nasťahuje do Štúdia L+S. Divákom tak ponúkne možnosť vypočuť si celkom zblízka zľudovené piesne z albumu Bolo nás jedenásť. Milan Lasica bude spievať Lasicu, Dorota Nvotová svojho otca Jara Filipa a viaceré známe osobnosti budú alternovať Júliusa Satinského.Virtuóz Jiří Stivín zopakuje svoje party, ktoré nahral na pôvodný album, rytmiku má v rukách Martin Valihora a Marek Minárik (exLucie), gitaru Dano Salontay (Longital), cimbal Andrej Jarolím. Skupina je rozšírená o sláčikové kvarteto (Gabriela Rybárová, Milan Adamec, Slavo Solovic, Peter Kaščák) a spevácke party Júliusa Satinského si podelili Braňo Jobus, Martin Višňovský (Chiki liki tu-a), Juraj Podmanický (Billy Barman), Tomáš Lasky Šedivý (Para) a Michal Kaščák, ktorý to všetko vymyslel. O projekcie sa postarali Ján Šicko, Šimon Chovan a Barbora Bohušová.