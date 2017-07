Štúdio L+S zostáva s divákmi aj počas leta

jedenásť osviežujúcich divadelných večerov

koncert Petra Lipu s Milanom Lasicom

najlepšie predstavenia sezóny

3T – Tri tvorivé tvory







Z repertoárovej "klasiky" uvedie divadlo počas júla napríklad inscenácie Život na trikrát so skvelým kvartetom Vášáryová - Sládečková - Lasica - Kňažko, alebo anglickú konverzačnú komédiu v slovenskom prevedení Rybárik kráľovský. Nebude chýbať ani hit uplynulej sezóny, hra Môj dobrý kamarát, kde sa o bránice divákom postarajú v hlavných úlohách s Adym Hajdu a Lukášom Latinákom. Neustále plno majú aj Listy Emilovi, v ktorých Milanovi Lasicovi sekunduje štvorica Kavaschová - Šebová - Švidraňová – Mikulčík .Rovnako je na tom aj ďalšie predstavenie Starí majstri, kde excelujú Milan Lasica a Martin Huba a divákov to aj niekoľkokrát láka na komédiu Skaza Titaniku so Sväťom Malachovským a Michalom Kubovčíkom v hlavných úlohách. Tohtoročnou novinkou v repertoári bude večer v podaní 3T-Tri tvorivé tvory. Táto improvizačná skupina troch hercov, ktorými sú Juraj "Šoko" Tabaček, Lukáš "Pucho" Púchovský a Stanislav "Stanley" Staško sa tiež postará o skvelý letný večer v divadle svojim situačným humorom. A pohodovú atmosféru vždy počas tohto letného mesiaca vytvorí aj tradičný komorný koncert, počas ktorého si Peter Lipa pozve na javisko Milana Lasicu.Ako už býva zvykom každý večer čaká na návštevníkov pri príchode do divadla pohár dobre vychladeného šumivého.