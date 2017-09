Štúdium v Česku stojí rovnako ako u nás, za internát študent pripláca

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 18. septembra (TASR) - Najväčšie zastúpenie medzi zahraničnými študentmi na českých vysokých školách majú už tradične Slováci. Do susednej Českej republiky sa presúvajú aj pre kvalitu a prestíž tamojších univerzít. Štúdium však znamená aj väčšie náklady na školu a život.Slovenských študentov láka štúdium v susednej Českej republike. Je to geograficky aj kultúrne blízko, štúdium je kvalitné a bez poplatkov za školné. A navyše, prakticky neexistuje jazyková bariéra. Vďaka vzájomnej dohode medzi obomi štátmi môžu Slováci študovať v Česku za rovnakých podmienok ako domáci študenti.Stále však ide o štúdium za hranicami Slovenska a mnohí rodičia preto logicky majú obavy z toho, ako výrazne to zaťaží ich domáce rozpočty. Dieťa bude bývať mimo domova, čo, samozrejme, zvýši náklady predovšetkým na stravu, cestovanie či ubytovanie.tvrdí analytik spoločnosti Home Credit Roman Müller.Náklady na cestovné závisia od frekvencie ciest. Je však málo pravdepodobné, že by študent z Prahy trebárs do Banskej Bystrice cestoval každý víkend. Na druhej strane sa nemusí spoliehať len na rozpočet z domu a sám si môže aj privyrobiť. Počas víkendov či niektorých voľnejších dní v týždni je tu priestor pre príležitostné brigády. V porovnaní s rovesníkmi na Slovenku si takouto brigádou v Českej republike dokáže študent zarobiť približne na rovnakej úrovni, niekedy aj viac.porovnáva Müller.Podľa neho, ak ale má študentov zo Slovenska niečo negatívne prekvapiť, sú to ceny internátov. V Česku si študenti za internátne bývanie priplatia. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že v oboch prípadoch cena korešponduje s poskytovanou kvalitou ubytovania. Priemerná cena internátov českých univerzít sa pohybuje okolo 110 eur. Ceny za miesto v dvojlôžkovej izbe súkromných privátov sa pohybujú približne na rovnakej hranici. Je už na študentovi, aký typ bývania mu vyhovuje viac.Na Slovensku sú internáty lacnejšie aj vďaka štátnym dotáciám. Internátne ubytovanie vyjde študenta asi na polovicu sumy, ktorú by zaplatil v Česku.uzatvára Müller.