Štuhecovej premiérový triumf v super-G, Shiffrinová štvrtá

Slovinská lyžiarka Ilka Štuhecov. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Výsledky super-G žien v Cortine d'Ampezzo:



1. Ilka Štuhecová (Slovin.) 1:19,81 min., 2. Sofia Goggiová (Tal.) +0,31, 3. Anna Veithová (Rak.) +0,70, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,73, 5. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,81, 6. Stephanie Venierová (Rak.) +0,90, 7. Tina Weiratherová (Licht.) +0,98, 8. Elena Curtoniová (Tal.) +1,18, 9. Kajsa Klingová (Švéd.) +1,23, 10. Laurenne Rossová (USA) +1,32



Poradie SP (po 25. z 37 súťaží): 1. Shiffrinová 1103 bodov, 2. Lara Gutová (Švajč.) 1023, 3. Goggiová 789, 4. Štuhecová 785, 5. Tessa Worleyová (Fr.) 712, 6. Weiratherová 590, ..., 10. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ 435, 11. Petra VLHOVÁ (obe SR) 391



Priebežné poradie v super-G (4 zo 7): 1. Gutová 300, 2. Weiratherová 256, 3. Štuhecová 190, 4. Venierová 165, 5. Goggiová 140, 6. Elena Curtoniová (Tal.) 139

Cortina d'Ampezzo 29. januára (TASR) - Slovinská lyžiarka Ilka Štuhecová prvýkrát v kariére vyhrala superobrovský slalom Svetového pohára. Dvadsaťšesťročná zjazdárka triumfovala v nedeľňajších pretekoch v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo s náskokom 31 stotín sekundy pred domácou Soffiou Goggiovou, na pódiu ich doplnila tretia Anna Veithová. Rakúšanka, známa pod dievčenským menom Fenningerová, pritom absolvovala iba druhý super-G a siedmu súťaž po návrate na súťažné svahy.Štuhecová je lyžiarskou kométou tejto sezóny, v ktorej zaknihovala už piate víťazstvo. Vyhrala v nej tri zjazdy a aj alpskú kombináciu vo Val d`Isere. V nedeľu na olympijskej zjazdovke Tofana predviedla so štartovým číslom jeden dravú jazdu, do cieľa zišla v čase 1:19,81 min, ktorý už žiadna ďalšia pretekárka neprekonala.uviedla Štuhecová pre ORF.Goggiovej opäť unikol prvý triumf v SP, na konte má štyri druhé a štyri tretie miesta. Spokojnosťou žiarila Veithová, ktorá dosiahla prvé pódiové umiestnenie po tom, čo sa vrátila do súťažného kolotoča po vážnom zranení.vyznala sa bývalá celková víťazka SP.dodala Veithová, ktorá naposledy stála na "bedni" vo finále SP v marci 2015 v Meribeli.Skvelú štvrtú priečku obsadila slalomová "kráľovná" Mikaela Shiffrinová. Americká líderka SP na medzičasoch dokonca atakovala čas Štuhecovej, v spodnej kĺzavej časti však stratila a v cieli mala manko 73 stotín.povedala Shiffrinová, ktorá si tak upevnila vedúce postavenie v prestížnom seriáli.Útok na rekordné štvrté víťazstvo v rade v super-G nevyšiel Švajčiarke Lare Gutovej. Obhajkyňa veľkého glóbusu a doterajšia suverénka disciplíny na ceste za najlepším časom zvolila príliš priamy nájazd do jednej z bránok, zavadila o ňu pravým ramenom a súťaž nedokončila. Napriek tomu vedie priebežné poradie super-G so 44-bodovým náskokom pred Tinou Weiratherovou z Lichtenštajnska. Preteky sa nevydarili ani Lindsey Vonnovej, Američanka po vypadnutiach v piatkovom tréningu a sobotňajšom zjazde nebola vo svojej koži a obsadila až 12. miesto so stratou 1,42 s na víťazku.