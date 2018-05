Stupava privíta Medzinárodný Festival nového cirkusu Cirkul'art

Ilustračný záber. Foto: TASR - Dano Veselský Ilustračný záber. Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) – Kaštieľsky park v Stupave bude 25. až 27. mája miestom konania medzinárodného Festivalu nového cirkusu Cirkul'art. Tento festival je medzinárodnou prehliadkou kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo, moderný cirkus a pouličné umenie. Na podujatí, ktoré je jediným na Slovensku, sa predstaví viac ako 50 umelcov zo siedmich krajín.„Náš festival po siedmich rokoch opúšťa Bratislavu a smeruje do nádherného, veľkého a romantického Kaštieľskeho parku v Stupave. Park je národnou kultúrnou pamiatkou v ktorej sa nachádza rybník, zelené trávnaté plochy a unikátne dreviny a flóra. Snahou je vytvoriť atmosféru pikniku s príchuťou lietajúcich akrobatov nad hlavami návštevníkov. Rozprávková cirkusová dedinka v prostredí krásnej historickej záhrady ponúkne divákom neopakovateľné umelecké zážitky," povedal pre TASR Pavol Kelley, hlavný organizátor festivalu.Ambasádorom tohto ročníka je známy herec Ady Hajdu. Pod jeho slávnostnou taktovkou v piatok (25.5.) popoludní park ožije divadlom a cirkusom. Povrazochodec vysoko nad jazerom, najväčší marionetový cirkus sveta s nadrozmernými zvieracími bábkami, akrobati, divadelníci, kúzelníci, klauni, vzdušné konštrukcie, malé a veľké cirkusové šapitá s hlavným top programom, maringotky, bábkové divadlá, workshopy a tvorivé tréningové zóny, kde si malí a veľkí môžu vyskúšať rôzne cirkusové disciplíny a techniky, to všetko môžu nájsť návštevníci podujatia.„Headlinerom tohto ročníka je Circo Zoé, objav talianskej novocirkusovej scény, ale aj Cie Sacékripa z Francúzska so svojím malým šapitó, španielska skupina Lurrak z Baskicka či Marionette circus, najväčší bábkový cirkus, ktorý otváral tento rok najslávnejší karneval v Benátkach. Pre veľký divácky záujem sa v repríze predstaví prvý slovenský nový cirkus Younak. Návštevníci sa môžu tešiť na 77 predstavení od piatka do nedele," dodal pre TASR Kelley.Nový cirkus patrí k najmladším žánrom javiskového umenia a stal sa moderným fenoménom reflektujúcim súčasné výrazové prostriedky. Prvý ročník tohto podujatia sa uskutočnil v máji 2011, miestom bola Medická záhrada v Bratislave.