Stúpenci brexitu nie sú pripravení na zhoršenie osobných financií

Londýn 17. januára (TASR) - Britská premiéra Theresa Mayová sa dnes chystá konečne odhaliť svoju predstavu o brexite. Médiá už niekoľko dní špekulujú, že uprednostní kontrolu migrácie pred prístupom na spoločný európsky trh. Aj za cenu, že to tvrdo zasiahne ostrovnú ekonomiku. Najnovší prieskum verejnej mienky spoločnosti YouGov (na objednávku Open Britain) však signalizuje, že väčšina voličov, ktorí hlasovali za brexit, nie je pripravená stratiť ani len penny zo svojich príjmov.Konkrétne, 54 % stúpencov brexitu nie je pripravených na zhoršenie finančnej situácie výmenou za kontrolu prisťahovalectva.To jasne signalizuje, aké nebezpečné môže byť pre vládu rozhodnutie uprednostniť imigračnú politiku za cenu tvrdého, deštruktívneho odchodu z Európskej únie (EÚ) a jeho vplyvu na rodinné financie, pred obchodnou dohodou.Ukázalo sa tiež, že medzi voličmi, ktorí hlasovali za odchod, sú špecifické skupiny, ktoré sú ešte menej ochotné prijať fakt, že pre brexit budú chudobnejší, ako ostatní stúpenci vystúpenia z EÚ. Konkrétne, na severe Spojeného kráľovstva je to 59 % stúpencov brexitu a vo Walese a v strede, tzv. Midlands, je to 56 % ľudí. Spomedzi labouristických voličov, ktorí sú za brexit so zhoršením osobnej finančnej situácie nesúhlasí 63 % opýtaných, medzi konzervatívnymi voličmi je to 47 % respondentov a medzi voličmi euroskeptickej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) je to 55 % ľudí.Anketa tiež odhalila, že ani skupina voličov, ktorí si uvedomujú, že za brexit budú musieť zaplatiť, nechce prísť o stovky libier. Len 11 % stúpencov odchodu z EÚ je pripravených na to, že pre kontrolu migrácie môžu prísť o viac ako 100 libier (113,88 eura) mesačne.Prieskum sa uskutočnil v dňoch 11. a 12. januára a zúčastnilo sa na ňom 1606 respondentov.