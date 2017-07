Stúpenci venezuelského prezidenta Madurovi vtrhli do parlamentu

Nicolas Maduro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 6. júla (TASR) - Stúpenci venezuelského prezidenta Nicolása Madura ozbrojení drevenými palicami a kovovými tyčami vtrhli v stredu do budovy opozíciou ovládaného parlamentu a zranili najmenej štyroch poslancov.K útoku došlo počas mimoriadneho zasadnutia Národného zhromaždenia pri príležitosti včerajšieho štátneho sviatku, ktorý pripomína vyhlásenie nezávislosti krajiny, informovala agentúra AP.Jeden z opozičných poslancov Armando Armas utrpel pri útoku zranenie hlavy a zakrvaveného ho museli z parlamentu vyniesť na nosidlách do sanitky. Podľa neho išlo o pokus "diktatúry" zvrhnúť legálne zvolených ľudových zástupcov.Svedkovia uvádzajú, že do poslaneckého zboru vtrhli desiatky prívržencov prezidenta, ktorí predtým demonštrovali pred budovou parlamentu.Samotný Maduro násilie odsúdil a vyzval na dôkladné vyšetrenie celej udalosti.Vo Venezuele už od začiatku apríla prebiehajú takmer každodenné protesty a násilnosti, ktoré si vyžiadali už najmenej 90 životov.