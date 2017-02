STURNARAS: Grécko potrebuje dohodu s veriteľmi, inak mu hrozí recesia

Guvernér gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

TASR

Atény 13. februára (TASR) - Grécko musí urýchlene dosiahnuť dohodu s veriteľmi o uvoľnení ďalších financií v rámci pomoci, inak riskuje novú recesiu a ešte tvrdšie úsporné opatrenia. Uviedol to dnes guvernér gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras.Ďalšie odkladanie by viedlo k začarovanému kruhu, ktorý by uvrhol ekonomiku späť do recesie a smerom k rovnakému negatívnemu vývoju, ktorý Grécko zaznamenalo v 1. polovici roka 2015, dodal šéf centrálnej banky.Pred nestabilitou varoval aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis. Ako povedal pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag, Grécko a veritelia by mali čo najskôr schváliť hodnotenie reforiem, ktoré musí zadlžená krajina realizovať výmenou za poskytnutie ďalšej finančnej pomoci. V tejto súvislosti uviedol, že v prípade predlžovania problému hrozí eurozóne finančná nestabilita.Podľa šéfa Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema Grécko a medzinárodní veritelia v piatok (10.2.) výrazne pokročili smerom k dohode. Ako dodal, piatkové rokovania priblížili všetky strany k situácii, že veritelia budú môcť vyslať do Grécka expertov, aby pripravili hodnotiacu správu o realizácii dohodnutých reforiem. Správa je predpokladom na to, aby ministri financií eurozóny mohli rozhodnúť o uvoľnení ďalšej tranže z finančnej pomoci pre krajinu. Ak Atény nedostanú od veriteľov ďalšie financie, v júli sa dostanú do platobnej neschopnosti.