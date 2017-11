Štúrovo získalo ocenenie v rámci Európskeho týždňa mobility 2017

Mestský úrad v Štúrove Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štúrovo 2. novembra (TASR) - Mesto Štúrovo získalo ocenenie v národnej súťaži organizovanej v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM) 2017. Ako TASR informovala asistentka pre styk s verejnosťou štúrovského mestského úradu (MsÚ) Agnesa Dudášová, samospráva ho dostala za projekt Poď s nami do školy busom zdarma.V tomto roku sa samospráva do ETM zapojila po tretí raz a v rámci tejto kampane ponúkla žiakom základných škôl s trvalým alebo prechodným pobytom v Štúrove cestovanie zdarma.povedal primátor mesta Eugen Szabó.ETM sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom upriamiť pozornosť obyvateľstva na udržateľnú mestskú dopravu, ako aj motivovať samosprávy k realizácii takýchto aktivít a opatrení.