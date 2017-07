Stvoky dovolenkárov na ostrove Kos spalo pod holým nebom, boja sa ďalších otrasov

Zemetrasenie poškodilo prístav

Mešite sa zrútil minaret

KOS 22. júla - Stovky dovolenkárov na gréckom ostrove Kos, ktorý v noci z piatka na štvrtok postihlo zemetrasenie, spali už druhú noc za sebou pod holým nebom v obavách pred ďalším zemetrasením.Mnohí z nich radšej spali vo vlastných autách či na plážových ležadlách. Zemetrasenie si vyžiadalo najmenej dve obete, zahynuli pri ňom Turek a Švéd, ktorí sa počas otrasov zabávali v bare v Kose, rovnomennom hlavnom meste ostrova.Zranenia utrpelo ďalších takmer 500 ľudí, z toho 350 hlásia z neďalekého tureckého mesta Bodrum a jeho okolia. K mnohým zraneniam v Bodrume prišlo v dôsledku prívalových vĺn, ktoré zrážali autá z cesty a vyplavovali lode na pobrežie.V Kose zemetrasenie poškodilo prístav, v dôsledku čoho muselo byť v piatok prerušené námorné spojenie s ostrovom. V sobotu ho však už obnovili, ako hlavný prístav prechodne slúži prístav v Kefalose, meste na južnej strane ostrova. Osoby s najťažšími zraneniami previezli z Kosu do nemocníc v gréckom vnútrozemí a na Kréte. Dvaja ľudia sú v kritickom stave.Zemetrasenie zasiahlo v noci zo štvrtka na piatok okolo 01:30 miestneho času (00:30 stredoeurópskeho letného času) turecké pobrežie a grécke ostrovy v Egejskom mori. Zemetrasenie s magnitúdom 6,5 malo podľa gréckych úradov epicentrum asi desať kilometrov južne od tureckého Bodrumu a 16 kilometrov severovýchodne od ostrova Kos, v hĺbke asi 10 kilometrov. Sprevádzalo ho aj niekoľko následných otrasov a menšie vlny cunami.Na Kose sú podľa miestnych úradov poškodené najmä staršie budovy, ktoré postavili pred zavedením bezpečnostných predpisov súvisiacich so zemetraseniami. Sú medzi nimi aj stará mešita, ktorej sa zrútil minaret, a pevnosť zo 14. storočia pri vstupe do hlavného prístavu.