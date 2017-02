Štvorici podozrivých z prípravy atentátu v Paríži predĺžili väzbu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. februára (TASR) - Štvorica podozrivých, zadržaná minulý týždeň v departemente Hérault na juhu Francúzska, mala zrejme v úmysle spáchať aj atentát na Eiffelovu vežu v Paríži. Ako informovala televízia France 3, naznačujú to údaje, ktoré polícia získala z histórie vyhľadávania na internete v počítačoch zhabaných u zadržaných.Televízia súčasne - s odvolaním sa na justičné zdroje - dodala, že štvorici zadržaných, medzi ktorými je aj 16-ročné dievča, v nedeľu podvečer predĺžili vyšetrovaciu väzbu o ďalších 48 hodín.Zadržaní sa momentálne nachádzajú vo väzobnom zariadení útvaru justičnej polície pre boj s terorizmom (SDAT) v Levallois-Perret v departemente Hauts-de-Seine pri Paríži.France 3 spresnila, že polícia na základe údajov získaných z mobilov a počítačov zadržaných usudzuje, že mali vytipovaných niekoľko terčov svojich útokov, medzi nimi i Eiffelovu vežu. Doterajšie prípravy však nenasvedčujú tomu, že by sa zadržaní bezprostredne chystali zaútočiť na nejaký konkrétny cieľ. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že "zdržaní chceli prejsť k činu".uviedol pre France 3 zdroj blízky vyšetrovaniu.Francúzske médiá informovali, že štvoricu sa podarilo vystopovať vďaka jej aktivitám na internete. Polícia ich zadržala minulý štvrtok v okamihu, keď nakupovali acetón a peroxid vodíka, ktoré sú potrebné pri výrobe výbušnej látky TATP, známej aj pod názvom Satanova matka.Deň pred tým 16-ročné dievča menom Sarah, ktoré malo v pláne odcestovať na Blízky východ, prostredníctvom videozáznamu prisahala vernosť Islamskému štátu.Ďalším zadržaným bol 20-ročný mladík menom Thomas. Je partnerom zadržanej tínedžerky, s ktorou mal čoskoro uzavrieť sobáš podľa moslimských pravidiel. Hneď po ňom mal spáchať atentát. Mladá žena plánovala tesne pred útokom odcestovať do Sýrie, kde s ňou mali zaobchádzať ako s vdovou po mučeníkovi.Počas domovej prehliadky v byte, kde bol zadržaný Thomas, polícia našla 71 gramov výbušniny TATP. Toto množstvo síce nestačí na výrobu tzv. opasku samovražedného atentátnika, ale pri výbuchu môže napáchať veľké škody. V byte sa našli aj návody na výrobu TATP, jeho komponenty, injekčné striekačky a rukavice.Mladík, pôvodom z departementu Ardennes, bol od decembra 2015 do decembra 2016 v domácom väzení. Šlo o administratívne opatrenie, ktoré francúzskym úradom v prípade rizikových osôb umožňuje stále platný výnimočný stav. Mladík sa totiž pokúšal vycestovať do vojnovej zóny v Sýrii a Iraku.Podľa vyšetrovateľov bol mladý pár "veľmi zradikalizovaný".K zadržaniu podozrivých došlo len deň po tom, ako sa v médiách objavila správa, že okolo spodnej časti parížskej Eiffelovej veže, jednej z najznámejších pamiatok sveta, vyrastie ochranná sklenená stena. Cieľom tohto opatrenia je lepšia ochrana pred prípadnými teroristickými útokmi.