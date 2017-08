Štvornásobná olympijská víťazka Cuthbertová zomrela vo veku 79 rokov

Olympijská víťazka v šprinte z roku 1956 Betty Cuthbertová (vľavo), ktorú skleróza multiplex pripútala na invalidný vozíček, a trojnásobná strieborná medailistka Raelene Boyleová (vpravo) nesú pochodeň s olympijským ohňom 15. septembra na konci otváracieho ceremoniálu Olympijských hier 2000 na Olympijskom štadióne v Sydney. Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Perth 7. augusta (TASR) - Austrálska štvornásobná olympijská víťazka v atletike Betty Cuthbertová zomrela vo veku 79 rokov. V pondelok o tom informovala riadiaca organizácia austrálskej atletiky. Cuthbertová triumfovala trikrát na domácich OH 1956 v Melbourne (100 m, 200 m, 4x100 m) a raz na OH 1964 v Tokiu (400 m).citovala agentúra DPA stanovisko Athletics Australia. Niekdajšia šprintérka zabehla počas kariéry šestnásť svetových rekordov a dodnes je jediná olympijská šampiónka medzi mužmi aj ženami na 100, 200 i 400 metrov. Pri otvorení OH 2000 v Sydney bola jednou z nosičiek pochodne na štadión. Trpela roztrúsenou mozgovomiechovou sklerózou a posledné roky bola pripútaná na vozík.