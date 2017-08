Štvornásobný vrah z USA chce dosiahnuť zmiernenie doživotného trestu

Kevin Dahlgren, archívne foto Foto: facebook.com Foto: facebook.com

Praha/Brno 14. augusta (TASR) - Američan Kevin Dahlgren, ktorého česká justícia poslala na doživotie za mreže za štvornásobnú vraždu príbuzných v Brne-Ivanoviciach z mája 2013, sa pokúsi cestou odvolania dosiahnuť zmiernenie rozsudku.Podľa dnešných správ českých médií Dahlgrenov právny zástupca navrhne Najvyššiemu súdu ČR, aby Američan neputoval do výkonu trestu, ale do zabezpečovacieho detenčného zariadenia, a to s ohľadom na jeho psychický stav. Prípadne bude požadovať, aby bol jeho nepodmienečný trest odňatia slobody zmiernený.Odvolanie nespochybňuje rozhodnutie súdu o vine Kevina Dahlgrena.Odvolací Vrchný súd v Olomouci 23. marca 2017 potvrdil doživotný trest väzenia pre Američana, o ktorom 20. júla 2016 rozhodol Krajský súd v Brne, podobne aj ako o jeho podrobení sa zabezpečovacej detencii. Zaviazal ho tiež uhradiť nemajetkovú ujmu pozostalým.