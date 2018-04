Štvrtina Čechov nemá na týždennú dovolenku, no počet chudobných klesá

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 14. apríla (TASR) - Príjmová chudoba v Česku, ktorá v prípade jednotlivca dosahuje 11.195 Kč (442,37 eura) mesačne, sa týka každého 11. človeka, celkovo však počet chudobných v krajine klesá.Ako uviedol server iDNES.cz, presne štvrtina ľudí nemá na týždennú dovolenku a viac než 28 % Čechov zaskočí náhly výdavok vo výške 10.200 Kč. Automobil si nemôže dovoliť viac než 7 % ľudí a približne rovnaké percento nemá na to, aby si každý druhý deň dopriali k jedlu mäso.Celkovo ale najnovšie čísla Českého štatistického úradu (ČSÚ) poukazujú na mierne zlepšenie situácie českých domácností v minulom roku. Miera ohrozenia príjmovou chudobou klesla z 9,7 % na 9,1 %. Pod hranicou príjmovej chudoby žilo vlani asi 960.000 obyvateľov. Hranica týchto príjmov sa líši podľa typu domácností. V prípade jednotlivca to je 11.195 Kč, rodičov s jedným dieťaťom do 13 rokov 20.150 Kč a v prípade rodičov s dvomi menšími deťmi 23.509 Kč.Podiel na poklese počtu chudobných má rastúca ekonomika, mzdy, dávky aj dôchodky. Reálne príjmy domácností rastú.Paradoxne, najnižší podiel chudobných za posledných 10 rokov zaznamenala Česká republika v roku 2009, keď krajinu sužovala hlboká recesia. Následne potom v roku 2013, keď sa ekonomika zotavovala z druhého prepadu v predchádzajúcom roku.Podľa ekonómov si v porovnaní s Európou vedie Česko dobre.povedal predseda ČSÚ Marek Rojíček. Česko sa nachádza zhruba v polovici európskeho priemeru, ktorý je 23,5 % ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.V rámci ostatného porovnávania v Česku si polepšili aj tí úplne najchudobnejší, ktorí si nemôžu dovoliť najmenej štyri zo skupiny deviatich konkrétnych položiek. Patrí medzi ne nečakaný výdavok vo výške 10.200 Kč, týždenná dovolenka pre všetkých členov domácnosti mimo domov, automobil, mäso každý druhý deň, televízor či telefón. Zo zhruba pol milióna osôb ich počet v roku 2017 klesol na približne 390.000.