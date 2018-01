Štvrťstoročie Slovenskej republiky dokumentuje nová kniha

Bratislavský hrad, ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) – Pri príležitosti štvrťstoročia Slovenskej republiky (SR) sa uskutočnila vo štvrtok v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca prezentácia knihy 25 slovenských rokov. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia viacerých veľvyslanectiev a nechýbal kultúrny program.predstavila publikáciu jej autorka Lenka Mayerová z vydavateľstva Mayer media.Kniha uvádza prierez hodnotenia udalostí na Slovensku od dohody predsedov vlád Vladimíra Mečiara a Václava Klausa o rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) na samostatné štáty. Sú z pohľadu rôznych autorov, ktoré boli publikované v magazíne Extra plus. V knihe je znenie Deklarácie slovenského národa (17.7.1992), historické míľniky od 1.3.1990 do 1.1.2009, petície za spoločný aj zvrchovaný štát, hlasovanie o deklarácii o zvrchovanosti SR či prehľad slovenských národných rád od 12.12.1989 do 23.3.2016.Čitateľ sa dozvie, kam sa podeli miliardy spoločného federálneho majetku alebo prečo nebolo prijateľné referendum o rozdelení ČSFR. Nechýbajú odpovede 25 osobností, ktoré stáli pri zrode samostatného Slovenska, ako hodnotia štátotvorný príbeh. Publikáciu dopĺňa množstvo agentúrnych a iných dokumentárnych fotografií. Jej obohatením je farebná príloha slovenských symbolov a korún.V ďalšej časti slávnostného večera udelili Ceny Extra plus za prácu v prospech SR. Ocenení boli trojnásobný predseda vlády SR Vladimír Mečiar, dvojnásobní prezidenti SR a ČR Ivan Gašparovič a Václav Klaus, politici, poslanci FZ ČSFR a Národnej rady SR Jozef Prokeš, Sergej Kozlík, Ján Slota, Tibor Mikuš, Štefan Nižňanský, Matúš Kučera, Július Binder a spolutvorca Ústavy SR Ján Cuper.Ceny si prevzali lekár Štefan Hrušovský, kozmonaut Ivan Bella, bývalý predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, generálmajor Emil Vestenický, profesorka cirkevných dejín Emília Hrabovec, operný spevák Martin Babjak, sochárka Ľudmila Cvengrošová, herci Eva Kristínová a Jozef Šimonovič i predseda politického subjektu Práca slovenského národa Roman Stopka.In memoriam boli ocenení: kardinál Ján Chryzostom Korec a poslanci Federálneho zhromaždenia ČSFR Augustín Marián Húska, Roman Hofbauer, Rudolf Tvaroška.