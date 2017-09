Štvrtý ročník basketbalovej SBL s novinkami, Mičuda:Teším sa na zápasy

Na snímke riaditeľ Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) Peter Mičuda . Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) – S viacerými novinkami vstupuje do štvrtého ročníka fungovania Eurovia Slovenská basketbalová liga (SBL). Na štvrtkovej tlačovej konferencii o nich informoval riaditeľ súťaže Peter Mičuda. Zrejme najvýraznejšou zmenou je počet účastníkov, ktorý sa oproti predchádzajúcemu ročníku znížil z jedenásť na desať. Zo súťaže sa odhlásili Nitra a Lučenec, nováčikom je víťaz prvej ligy zo sezóny 2016/17 - PP & TV Raj Žilina.povedal Mičuda pre TASR.Základná časť sa opäť bude hrať štvorkolovým systémom – dvakrát doma a dvakrát vonku. Sezónu čaká aj niekoľko prestávok, v novembri a februári to bude v dôsledku reprezentačných stretnutí. Tesne pred vianočnými sviatkami, 18. decembra by sa mal po ročnej prestávke vrátiť All Star zápas. V polovici februára (15. – 17.2.2018) sa uskutoční Final Eight turnaj Slovenského pohára.odprezentoval Mičuda svoj názor.Okrem ligových zápasov si basketbaloví fanúšikovia môžu pozrieť aj medzinárodnú konfrontáciu. Na tri tímy – Komárno, Levice a Prievidza, čaká boj v Helios Alpsko-jadranskom pohári.myslí si riaditeľ SBL.Generálnym sponzorom súťaže zostáva aj naďalej spoločnosť Eurovia. Novinkou je, že všetky stretnutia v sezóne 2017/18 odvysiela internetová televízia Huste.sk. Liga tiež odmení najlepších hráčov počas jednotlivých mesiacov v rámci "PEAK hráč mesiaca". Nová sezóna Eurovia SBL štartuje úvodným kolom základnej časti 30. septembra, víťaza sezóny 2017/18 spoznajú fanúšikovia najneskôr 19. mája 2018.