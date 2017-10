Štvrtý titul majstra sveta pre Hamiltona v F1

Lewis Hamilton vo svojom monoposte. Foto: TASR/AP Lewis Hamilton vo svojom monoposte. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexico City 29. októbra (TASR) - Brit Lewis Hamilton sa stal štvrtýkrát v kariére majstrom sveta v pretekoch Formuly 1. Definitívu pre 32-ročného pilota Mercedesu priniesla Veľká cena Mexika, ktorej víťazom sa stal Holanďan Max Verstappen na Red Bulle pred Fínom Valtterim Bottasom (Mercedes). Dvadsaťročný Verstappen slávil tretie víťazstvo v seriáli MS pri svojom 58. štarte, druhé v tejto sezóne.Hamilton obsadil až 9. miesto, jeho jediný zostávajúci rival Nemec Sebastian Vettel finišoval na štvrtej priečke, po ktorej prišiel aj o teoretickú možnosť získať titul. Pri zostávajúcich dvoch podujatiach ročníka má líder stajne Ferrari na Hamiltona nedostihnuteľné manko. Brit ovládol šampionát efjednotky aj v rokoch 2008, 2014 a 2015. So štyrmi titulmi sa vyrovnal Alainovi Prostovi a rivalovi svojej éry Vettelovi.Ten odštartoval z pole position, Hamilton z tretej priečky, ktorá mu virtuálne garantovala zisk titulu. Očakávaný dramatický súboj dvoch momentálne najväčších postáv efjednotky vybičovali už okamihy bezprostredne po štarte, keď sa dostali do vzájomnej kolízie. Hamilton s defektom a Vettel bez odtrhnutého pravého krídla museli absolvovať zastávku v boxoch, ktorá ich zaradila na koniec štartového poľa. Záznam ukázal, že Vettel najskôr zozadu trafil Verstappena a následne zasiahol aj pneumatiku Hamiltona. Incident sa stal predmetom skúmania komisárov a hoci Nemec vyviazol bez trestu, už samotná kolízia bola pre neho veľkou komplikáciou z pohľadu majstrovských ambícií. Medzitým sa líderskej pozície ujal Verstappen, za ním krúžili Bottas s Oconom.Vettel sa pomaly škriabal hore, v 18. kole po predbehnutí Grosjeana figuroval už na trinástom mieste. Jeho stíhacia jazda pokračovala, onedlho už sa dostal "na dostrel" k Alonsovi a k bodovaným priečkam v Top 10. Netrvalo dlho a Španiel odolal rýchlosti Vettelovho monopostu, ktorý sa predral už na ôsme miesto. Zato Hamilton sa trápil a jazdil príliš dlho na poslednom 19. mieste. Za jeho stagnáciu mohli problémy s motorom, až po čase sa mu podarilo odlepiť z chvosta štartového poľa, keď za sebou nechal Sainza i Wehrleina.Vettel "upaľoval" za poprednými priečkami, jedine víťazstvo alebo druhé miesto mu ponechávalo aspoň teoretickú nádej na zisk titulu. Na dlhší čas sa však zastavil na siedmom mieste, strata na pred ním jazdiaceho Pereza bola až 10-sekundová a dotiahnuť sa na Mexičana bola náročná úloha. Podarilo sa mu ju splniť až v 51. kole. Nemec išiel na hrane rizika, nemal čo stratiť, dostal sa aj pred Strolla, no medzitým sa aj Hamilton posunul do bodovanej desiatky. Napokon finišoval deviaty a mohol sa radovať zo štvrtého titulu, vďaka ktorému sa stal najúspešnejším britským pretekárom histórie F1.Nasledujúca Veľká cena Brazílie sa uskutoční 12. novembra o 17.00 SEČ. Sezónu, ktorá sa niesla v znamení dominancie Hamiltona a Mercedesu ako víťaza Pohára konštruktérov, ukončí VC Abú Zabí (26. novembra, 14.00 SEČ).