Štyri arabské krajiny hrozia Kataru ďalšími opareniami

Rex Tillerson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 8. júla (TASR) - Katar v piatok opakovane odmietol obvinenia zo strany štyroch arabských štátov, že sa podieľa na financovaní terorizmu a zasahuje to vnútorných záležitostí iných štátov. Štvorica arabských krajín vo štvrtok pohrozila, že prijme ďalšie opatrenia voči Kataru, ktorý odmietol akceptovať ich požiadavky.Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt a Spojené arabské emiráty (SAE) uviedli vo vyhlásení, že voči Kataru "Vyhlásenie nespresňuje, o aké opatrenia by mohlo ísť, avšak z predošlých vyjadrení predstaviteľov vyplýva, že zrejme pôjde o ekonomickú izoláciu Kataru.Dauha označila vyhlásenie štyroch krajín zaKatar. Obvinenia o podpore terorizmu a zasahovaní do vnútorného diania v iných krajinách sú podľa Kataru nepodložené.Tieto štyri arabské krajiny prerušili diplomatické a infraštruktúre spojenia s Katarom pred mesiacom. Požadujú od neho, aby znížil intenzitu vzťahov s Iránom, ktorý je súperom Saudskej Arábie v oblasti, prestal podporovať militantné islamské skupiny a zatvoril televíziu al-Džazíra.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson má v pondelok navštíviť Kuvajt, aby sa zúčastnil na rokovaniach o zažehnaní najhoršej krízy v oblasti Perzského zálivu od vojny v roku 1991.