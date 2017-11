Štyri automobilové koncerny vybudujú sieť 400 dobíjacích staníc

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Mníchov 3. novembra (TASR) - Automobilové koncerny Daimler, Volkswagen (VW), Ford a BMW sa dohodli, že do roku 2020 vybudujú v Nemecku, Rakúsku a v Nórsku na diaľniciach a ďalších dôležitých cestných tepnách 400 rýchlodobíjacích staníc pre elektroautá.Na realizáciu zámeru založili spoločnosť Ionity so sídlom v Mníchove. Informovali o tom v piatok. O cene projektu neuviedli nijaké údaje. Dohodli sa, že sa o ňu podelia 25-% účasťou.Do konca roka bude známy dizajn staníc. Prvých 100 bude uvedených do prevádzky na budúci rok a ostatné do konca roku 2020.Šéf Ionity Michael Hajesch povedal, že vybudovaním prvej časti paneurópskej siete nabíjacích staníc sa pre rozvoj elektromobility vytvoria priaznivé podmienky." dodal.Budovanie výkonnej nabíjacej infraštruktúry je dôležitým predpokladom pre to, aby sa viac ľudí rozhodlo pre auto s elektrickým pohonom. Pokiaľ táto sieť nebude, elektroautá sa nemôžu stať masovým produktom. Jej neexistencia na druhej strane brzdí automobilky vo vývoji vozidiel s pohonom budúcnosti.Dobíjacie stanice majú stáť od seba 120 kilometrov. Dokážu obslúžiť viac vozidiel súčasne. Budú vybavené zásuvkami európskeho nabíjacieho štandardu Combined Charging System (CCS). Nabitie batérií nemá trvať dlhšie, než je čas, potrebný na vypitie šálky kávy.Americký koncern Tesla sa tiež rozhodol budovať sieť výkonných nabíjacích staníc v Spojených štátoch z vlastných prostriedkov. Nechce čakať na to, kým sa štát rozhodne realizovať projekt tejto infraštruktúry.