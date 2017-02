Štyri environmentálne organizácie podajú sťažnosť na Poľsko

Ilustračná fotografia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 10. februára (TASR) - Štyri organizácie na ochranu životného prostredia predložia Európskej komisii sťažnosť na Poľsko za nedodržiavanie právnych noriem zameraných na obmedzenie znečistenia.Poľsko je spolu s Bulharskom najznečistenejším štátom zo všetkých 28 členských krajín Európskej únie. Viacero oblastí v Poľsku zažilo túto zimu krízovú smogovú situáciu s vysokým stupňom znečistenia.Poliaci totiž spaľujú nekvalitné uhlie, niekedy dokonca plasty či iný odpad, v domácich vykurovacích zariadeniach bez filtrov, píše agentúra AP.Štvorica environmentálnych organizácia (ClientEarth, Greenpeace, The City is Ours a Akcja Democracja) oznámila svoje rozhodnutie dnes na tlačovej konferencii vo Varšave.Aktivisti budú nasledujúci týždeň zbierať podpisy na podporu svojej aktivity a sťažnosť Európskej komisii podajú 17. februára.