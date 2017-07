Štyri lietadlá smerujúce do Viedne museli pristáť v Bratislave

Cestujúci štyroch lietadiel smerujúcich do Viedne skončili v nedeľu 30. júla večer neplánovane v Bratislave. Na viedenskom letisku nemohli pristáť kvôli búrke. Informáciu pre Teraz.sk potvrdila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.





"Z dôvodu búrky, a teda nevyhovujúceho počasia na letisku vo Viedni, pristáli včera večer na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave spolu štyri lietadlá spoločností Austrian Airlines a Air Berlin," spresnila s tým, že po zlepšení počasia vo Viedni odleteli tri lietadlá spoločnosti Austrian Airlines z Bratislavy do Viedne spolu s cestujúcimi.



"Cestujúci z letu BER123P spoločnosti Air Berlin boli z BTS do Viedne prevezení autobusmi," dodala.



Kým autobusom trvá cesta z letiska M. R. Štefánika v Bratislave na viedenské letisko Schwechat približne trištvrte hodinu, presun lietadlom trval cestujúcim zhruba 20 minút.