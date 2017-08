Štyri nehody za dva dni na trnavských cestách

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trnava 4. augusta (TASR) - Polícia zadokumentovala v Trnavskom kraji v priebehu dvoch dní štyri dopravné nehody s účasťou motocyklistov. V dvoch prípadoch utrpeli osoby ťažké zranenie a v jednom prípade skončila so zranením 16-ročná vodička na skútri. Nehody zavinili vo všetkých prípadoch vodiči osobných áut z nepozornosti, v jednom prípade navyše asistoval aj alkohol.Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky zasahovali v stredu 2. augusta ráno v Trnave pri vážnej nehode na obchvate mesta, kde si všimli hustý dym a šľahajúce plamene. Na zemi našli motocyklistu a horiacu motorku. Zranený 23-ročný muž z Maduníc sa nachádzal vo vážnom stave a strácal vedomie, nakoľko utrpel vážne zranenie. Dopravní policajti neskôr zistili, že nehodu zavinil 50-ročný vodič auta, ktorý sa začal na obchvate otáčať. V dychu mu namerali 0,77 promile alkoholu. Na mieste mu zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázali. Motorku požiar úplne zničil a škoda bola odhadnutá na 4500 eur. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.K dvom dopravným nehodám došlo vo štvrtok 3. augusta v okrese Dunajská Streda. V jednom prípade nedal vodič osobného auta v križovatke pri obci Okoč prednosť motocyklu, 20-ročný motorkár z okresu Dunajská Streda utrpel zranenia s dobou liečenia do šesť týždňov. O pár hodín neskôr boli dopravní policajti privolaní k nehode v meste Veľký Meder. O 21. h vychádzal 43-ročný vodič na mercedese z bočnej na hlavnú Bratislavskú ulicu, kde si pravdepodobne nevšimol 62-ročného muža na babete. Pri nehode utrpel starší vodič viaceré vážne zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice.So zranením skončila 3. augusta aj dopravná nehoda osobného auta a 16-ročnej dievčiny na skútri v Hlohovci, kde 41-ročný vodič išiel na aute Opel Corsa od ulice Zábranie smerom na Hviezdoslavovu ulicu. Pri vchádzaní do križovatky nedal prednosť vodičke. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela dievčina ľahké zranenia. Pri dopravnej nehode polícia alkohol nezistila.Informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.