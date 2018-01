Štyri osoby zahynuli pri požiari blízko francúzskeho Calais

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. januára (TASR) - Najmenej štyria ľudia vrátane dvoch hasičov prišli v nedeľu skoro ráno o život pri požiari domu neďaleko severofrancúzskeho mesta Calais.Najmenej traja ľudia utrpeli zranenia, niektorí vážne, informoval úrad prefektúry departementu Pas-de-Calais. Zatiaľ nie je jasná príčina vzniku požiaru.V dome bývala štvorčlenná rodina vrátane detí vo veku 16 a 22 rokov. Dve telá našli v dome a patrili zrejme deťom. Rodičom sa podarilo uniknúť do bezpečia.Dve obete z radov hasičov mali 20 a 32 rokov. Tretieho hasiča odviezli do nemocnice so zraneniami, dodáva agentúra DPA.