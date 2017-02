Štyria Slováci mali obchodovať so ženami a posielať ich do Anglicka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) - Štyria Slováci z Trebišova mali obchodovať s ľuďmi. Údajne boli súčasťou medzinárodného organizovaného gangu, na jeho čele mal byť podľa polície Slovák.Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ich už obvinil, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Ide o Erika S., Jozefa D., Dávida R. a Michala Z. Mužom hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Ženy boli posielané do Anglicka a Škótska.povedala Baloghová. V niektorých prípadoch malo ísť o matky maloletých detí, vydaté ženy a v jednom prípade o tehotnú ženu, ktorá porodila v Škótsku a mala byť donútená do rodného listu uviesť ako otca dieťaťa meno občana Pakistanu.Členovia organizovanej skupiny mali ženy nútiť k poskytovaniu sexuálnych služieb. Týkať sa to malo najmä občanov Pakistanu žijúcich v Škótsku a Anglicku, alebo mali byť predané týmto občanom ako nevesty.povedala Baloghová.Na prípade obchodovania s ľuďmi pracoval spoločný slovensko-anglicko-škótsky vyšetrovací tím. Minulý týždeň vo štvrtok (9.2.) a tento týždeň v pondelok (13.2.) na území Slovenska a Škótska vykonal akciu s názvom "Synapsis".povedala Baloghová.