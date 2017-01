Štyria Taliani obchodovali so zbraňami v Iráne a v Líbyi, zadržali ich

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 31. januára (TASR) - Talianska polícia informovala dnes o zadržaní štyroch občanov krajiny, a to kvôli obchodom so zbraňami s Iránom a Líbyou. Nelegálne obchody z rokov 2011-2015 mali zahŕňať i predaj vrtuľníkov, pušiek a rakiet vzduch-zem.Na istého Líbyjčana, ktorého miesto pobytu nie je známe, vydali zatykač.Zadržaní čelia obvineniu z porušenia v danom čase platného zbrojného embarga uvaleného voči spomínaným štátom. Medzi zadržanými je aj manažér talianskej spoločnosti, ktorého už vyšetrovali v súvislosti s ilegálnymi dodávkami zbraní do Somálska, či konvertita na islam z Neapola.Spomínaný Neapolčan mal údajne kontakty s líbyjským gangom, ktorý v roku 2015 uniesol v severoafrickej krajine štyroch talianskych občanov. Dvaja z nich následne prišli o život pri oslobodzovacej operácii.