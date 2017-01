Štyridsiatnik Orlando Bloom patrí k hollywoodskej hereckej špičke

Orlando Bloom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canterbury/Bratislava 13. januára (TASR) – Britský herec Orlando Bloom sa dnes dožíva 40 rokov.Celosvetovú popularitu mu priniesla rola bájneho Legolasa vo fantasy trilógii Pán prsteňov. Zažiaril aj ako pirát Will Turner v dobrodružných Pirátoch z Karibiku alebo ako trójsky princ Paris v historickom veľkofilme Trója.Orlando Bloom sa narodil 13. januára 1977 v meste Canterbury v britskom grófstve Kent. Už od mladosti chcel byť hercom a vďaka podpore svojej matky sa zúčastňoval miestnych hereckých festivalov. Ako šestnásťročný odišiel do Londýna, kde sa pripojil k súboru National Youth Theatre (Národné divadlo pre mládež). Po dvoch sezónach získal štipendium na hereckej škole British American Drama Academy. Vo vzdelávaní pokračoval na prestížnej londýnskej škole Guildhall School of Music and Drama, kde sa predviedol v niekoľkých klasických divadelných predstaveniach.Ihneď po ukončení štúdia získal talentovaný Brit úlohu vo fantasy filme The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Pán prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa, 2001) odohrávajúcom sa vo fiktívnom svete Stredozem, ktorý vo svojom rovnomennom diele vytvoril spisovateľ John Ronald Reuel Tolkien. V oceneniami ovenčenej snímke a jej dvoch pokračovaniach (Pán prsteňov: Dve veže, 2002; Pán prsteňov: Návrat kráľa, 2003) stvárnil Orlando Bloom jednu z hlavných rolí. Na úlohu nesmrteľného elfa Legolasa, oplývajúceho nadľudskými schopnosťami, sa intenzívne pripravoval niekoľko mesiacov. Zvládol jazdu na koni, streľbu z luku i šerm.Následne sa atraktívny herec predstavil ako Will Turner v dobrodružnom trháku Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (Piráti z Karibiku: Prekliatie Čiernej perly, 2003). Už ako obdivovaná hollywoodska hviezda si zahral aj v rovnako úspešných pokračovaniach (2006, 2007, 2011). Will Turner v podaní Orlanda Blooma sa má objaviť tiež v pripravovanom filme Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Piráti z Karibiku: Mŕtvi muži nehovoria, 2017).Filmografiu obsadzovaného herca dopĺňajú napríklad historické veľkofilmy Troy (Trója, 2004) a Kingdom of Heaven (Kráľovstvo nebeské, 2005), romantická dráma Elizabethtown (2005), kriminálna dráma Zulu (2013) alebo ďalšie dobrodružné filmy zo sveta Stredozeme The Hobbit: The Desolation of Smaug (Hobit: Smaugova pustatina, 2013) a The Hobbit: The Battle of the Five Armies (Hobit: Bitka piatich armád, 2014).V rokoch 2010-2013 bol Orlando Bloom ženatý s austrálskou topmodelkou Mirandou Kerrovou, s ktorou má syna Flynna (*2011). V súčasnosti tvorí pár s americkou speváčkou Katy Perryovou.