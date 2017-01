Štyroch väzňov z Guantánama poslali do Saudskej Arábie

Guantánamo. Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 6. januára (TASR) - Americké úrady prepustili z väzenia na Guantáname ďalších štyroch väzňov a poslali ich do Saudskej Arábie. Ide o občanov Jemenu, ktorí strávili vo väzenskom tábore na Guantáname vyše 14 rokov, oznámil vo štvrtok Pentagón.Saudskoarabské úrady umožnia štvorici bývalých väzňov usadiť sa v krajine a začlenia ich do reintegračného programu.Podľa amerického ministerstva obrany mužov, voči ktorým nikdy nevzniesli žiadne obvinenia, prepustili z Guantánama po dôkladnej bezpečnostnej previerke. Všetci štyria boli pred uväznením zrejme len radovými militantmi, ktorí udržiavali kontakty s al-Káidou.Do domovského Jemenu, zmietaného vojnovým konfliktom, prepustencov vrátiť nemohli, keďže by ich nebolo možné ďalej monitorovať a zabrániť ich potenciálnemu návratu medzi militantných islamistov.Dosluhujúci prezident USA Barack Obama sa v posledných týždňoch svojho úradovania usiluje prepustiť čo najväčší počet väzňov z Guantánama, ktorých tam stále zostáva 55. U 19 nich už bolo schválené prepustenie a je možné, že brány Guantánama opustia ešte pred 20. januárom, keď sa funkcie prezidenta ujme Donald Trump.Nastupujúci prezident Trump sa tento týždeň vyslovil proti akémukoľvek ďalšiemu prepúšťaniu osôb z väzenského tábora na americkej základni Guantánamo na Kube.