Sú nespokojní: Pacienti hodnotili zdravotnícke pomôcky

Bratislava 1. júna (TASR) - Situácia v doplatkoch za zdravotnícke pomôcky je pomerne vážna. Hovorí to Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP), ktorá o nej zrealizovala prieskum. Z neho vyplýva, že veľká časť pacientov dopláca za zdravotnícke pomôcky viac ako 15 eur mesačne. Mnohí sú nespokojní aj s množstvovým limitom pomôcok alebo ich nedostupnosťou.Takmer štvrtina respondentov uviedla, že dopláca za pomôcky viac ako 15 eur mesačne, viac ako 20 percent tvrdí, že dopláca ešte viac. Za pomôcky podľa prieskumu nič nedopláca 28 percent pacientov.hovorí projektová manažérka prieskumu a viceprezidentka AOPP Marica Laščeková.Respondenti hodnotili aj jednotlivé skupiny pomôcok, ako sú spokojní s kvalitou, predpísaným množstvom a výškou doplatku. Pri vložkách a pomôckach pre diabetikov respondenti vyjadrili pomerne vysokú nespokojnosť s množstvovým limitom. Pri glukózovom senzore, pomôckach pre autokatetrizáciu, detských stomických pomôckach, ortopedickej obuvi, rehabilitačných pomôckach, kočíku a lupe/okuliaroch zase rezonovala nespokojnosť s vysokými doplatkami.Pacienti sa v prieskume sťažovali aj na to, že na Slovensku chýbajú pomôcky, ktoré sú v zahraničí bežne dostupné.približuje Laščeková.Do prieskumu o zdravotníckych pomôckach sa mohla verejnosť zapojiť od 19. marca do 19. apríla 2018, dotazník vyplnilo 462 pacientov. Väčšina z nich má viaceré diagnózy, teda využíva viac ako jednu pomôcku. AOPP verí, že výsledky prieskumu budú zaujímať aj tých, ktorí o zdravotných pomôckach rozhodujú.