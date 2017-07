ŠÚ SR vykoná zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Pavelek Foto: TASR - Martin Pavelek

Bratislava 10. júla (TASR) - Štatistický úrad (ŠÚ) SR uskutoční v júli a auguste 2017 výberové štatistické zisťovanie o používaní palív v domácnostiach. Informoval o tom ŠÚ SR na svojom webovom sídle.spresnili štatistici.Údaje za emisie z domácností sa podľa ŠÚ SR vykazujú do účtu emisií do ovzdušia, ktorý musí Slovenská republika záväzne každoročne predkladať do Eurostatu na základe euronariadenia číslo 691 z roku 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch.dodal štatistický úrad.Zber údajov sa uskutoční v 2100 domácnostiach – rodinných domoch vybraných náhodne aplikovaním štatistických metód. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.