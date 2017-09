Su Ťij: Mjanmarsko je pripravené začať s procesom návratu utečencov

Mjanmarská líderka Su Ťij. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún/Nepjito 19. septembra (TASR) - Mjanmarská líderka Aun Schan Su Ťij dnes vyhlásila, že jej vláda je pripravená začať s procesom návratu utečencov, ktorí si želajú vrátiť sa z Bangladéša do vlasti.Aun Schan Su Ťij sa takto vyjadrila v televíznom prejave k národu zameranom na situáciu v Jakchainskom štáte, odkiaľ ušli pred násilím státisíce príslušníkov moslimskej rohinskej menšiny.Su Ťij predniesla svoj prejav v mjanmarskej metropole Nepjito za účasti zahraničných diplomatov, ktorých zároveň pozvala na návštevu Jakchainského štátu. Podľa nej sa väčšiny dedín násilnosti nedotkli.vyhlásila Su Ťij, ktorú citovala agentúra DPA.Jej vyhlásenie k masovému úteku moslimských Rohingov sa netrpezlivo očakávalo už niekoľko týždňov, pretože doteraz k nemu nezaujala žiadne zásadné stanovisko, za čo čelila ostrej kritike. Niektorí jej kritici dokonca žiadali, aby jej odobrali Nobelovu cenu mieru.K hromadnému úteku moslimských Rohingov došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne pristúpila k protiútoku na povstalcov. Vzájomné strety si vyžiadali stovky obetí na životoch, prevažne z radov vzbúrencov. Ako armáda, tak aj povstalci sa vzájomne obviňujú z používania brutality.Jakchainský štát je najchudobnejšou oblasťou Mjanmarska a žije tam vyše milióna Rohingov. Táto indoárijská národnostná menšina moslimského vierovyznania čelí v prevažne budhistickom a z jazykového hľadiska väčšinovo sinotibetskom Mjanmarsku tvrdým perzekúciám.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že od 25. augusta do 15. septembra ušlo z Mjanmarska do Bangladéša 409.000 rohinských utečencov.