Sú úzkostnejšie samice či samce? Slovenskí výskumníci majú odpoveď

Bratislava 7. augusta (TASR) – Samce sú úzkostnejšie ako samice, v mladosti i starobe. Starí samci tiež trpia úzkosťami viac ako mladé jedince. Môžu za to rozdiely v pohlavných hormónoch. Vyplýva to z výskumu doktorandky Emese Domonkos z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bol realizovaný na potkanoch.približuje pre TASR Domonkos.Doteraz boli skúmané len krátkodobé účinky nedostatku pohlavných hormónov na správanie. Vek je pritom dôležitý faktor. U mladých jedincov nedostatok týchto hormónov úzkosť znižuje, u starších ju zvyšuje.približuje Domonkos.Toto však neplatí u ľudí. U žien sa vyskytuje vyššia miera depresií a úzkostí ako v prípade mužov. Na druhej strane, u starnúcich mužov výskyt týchto porúch rastie. Svedčí to o úlohe pohlavných hormónoch v prípade týchto ochorení. Súvislosť medzi koncentráciou pohlavných hormónov a mierou úzkostí však nie je jasná.Takmer dvojročný výskum Domonkos viedli Július Hodosy a Peter Celec, spolupracovala aj doktorandka Veronika Borbélyová.