Sú známe výsledky klinických testov dievčatka, ktoré z Egypta aj s rodičmi priviezol špeciál

BRATISLAVA 31. júla - Výsledky klinických testov v prípade 13-mesačného dievčatka, ktoré v sobotu letecky vládny špeciál priviezol na Slovensko, definitívne potvrdili, že nejde o druh cudzokrajnej choroby.Ako informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, dievčatko sa nakazilo infekciou, ktorú by mohlo dostať aj bežne na Slovensku. "Pokračuje sa v antibiotickej liečbe, stav malej pacientky sa zlepšuje, postupne ustupujú aj lokálne kožné defekty," dodala Eliášová.

Dovolenkovali v Marsa Alam

Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v noci z piatka na sobotu zabezpečil letecký transport 13-mesačného dievčatka z Egypta. Malé dievčatko spolu s rodičmi a súrodencom previezli na Slovensko a všetkých štyroch po prílete dopravili sanitky do nemocnice na bratislavských Kramároch.„Malé dievčatko ochorelo na závažné infekčné ochorenie počas dovolenky so svojimi rodičmi a ďalším súrodencom v letovisku Marsa Alam. Stav malej pacientky sa rapídne zhoršil. Vzhľadom na to, že nemocnica v dovolenkovej destinácii nebola uspôsobená na diagnostiku a liečbu dievčatka, egyptskí lekári odporučili čo najrýchlejší transport na Slovensko,“ informoval v sobotu hovorca ministerstva vnútra Ivan Netík.

Odporúčanie rodičom detí do troch rokov

Hlavný hygienik SR Ján Mikas odporúča rodičom deti do troch rokov zvážiť cestovanie do tropických krajín. Upozorňuje, že deti do jedného roka by nemali byt vôbec vystavované slnečnému žiareniu.„Pred plánovanou cestou je nutne poradiť sa s detským lekárom, pričom pediater by mal poznať účel cesty, dĺžku predpokladaného pobytu, typ ubytovania, prostredie či spôsob stravovania. Ošetrujúci lekár informuje o očkovaniach, liekoch na samoliečbu, prevencii niektorých ochorení či spôsobe, ako obmedziť riziko v zahraničí,“ uviedlo ÚVZ v svojom sobotňajšom stanovisku.