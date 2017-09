Subdodávateľov modernizácie železnice chráni banková záruka

Na snímke vonkajší pohľad na vozeň IC vlaku. Foto: TASR Pavol Zachar

Nimnica 7. septembra (TASR) – Subdodávatelia podieľajúci sa na modernizácii železničnej trate na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu v úseku Púchov – Považská Teplá sú chránení bankovou zárukou. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) to prvýkrát zmluvne zakotvili so zhotoviteľom stavby - Združením Nimnica.Podľa generálneho riaditeľa ŽSR Martina Erdössyho banková záruka predstavuje 20 % z ceny plnenia subdodávateľa.priblížil Erdössy.Združenie Nimnica ako zhotoviteľ je pritom povinný prostredníctvom bankovej záruky zabezpečiť splnenie záväzkov voči všetkým subdodávateľom. Banková záruka musí byť platná po celý čas platnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi. Táto povinnosť sa vťahuje aj na všetkých členov Združenia Nimnica (Doprastav, TSS Grade, Subterra Praha a Elektrizace železnic Praha).Modernizácia železničnej trate na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu v úseku Púchov – Považská Teplá je najzložitejšou stavbou ŽSR v samostatnej histórii Slovenska. Jej súčasťou je okrem iného aj premostenie Váhu a inundačného kanálu pri Púchove, dva tunely (1081-metrový tunel Diel pri Nimnici a takmer dvojkilometrový tunel v Milochove) a viac ako 600-metrový most cez Nosickú priehradu. Celkové náklady na stavbu dosiahnu 365 miliónov eur a dokončená by mala byť v roku 2020.