Súboj o post prezidenta ČR rozhodne volebná účasť, hodnotí odborníčka

Ilustračná snímka. Českí voliči počas hlasovania v prvom kole prezidentských volieb Českej republiky vo volebnej miestnosti v Prahe 12. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava 22. januára (TASR) - Súboj o prezidentské kreslo v Česku je vyrovnaný a rozhodne účasť voličov. V prípade, že bude nízka, dá sa predpokladať víťazstvo Miloša Zemana. Ak by nastal opačný scenár, mohol by uspieť bývalý šéf Akadémie vied ČR Jiří Drahoš. Musí však osloviť váhajúcich voličov. V rozhovore pre TASR to uviedla česká politologička Vladimíra Dvořáková.Prieskumy pred druhým kolom volieb predpovedajú vyrovnaný súboj. Účasť priaznivcov súčasného českého prezidenta by mala byť približne rovnaká ako v prvom kole. V prípade Drahoša je to otázne. Ak chce vyhrať, musí zmobilizovať voličov, a to najmä tých, ktorí nechcú polarizované témy, ale vyžadujú zmenu v štýle politiky, myslí si bývalá vedúca katedry politológie na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe.priblížila politologička a zdôraznila, že budúci prezident by nemal chcieť sám zabrániť problémom v krajine, ale upozorniť na ne kompetentných a ich motivovať k hľadaniu riešení.Dvořáková v rozhovore vyzdvihla aj výhody, ktoré posunuli práve Miloša Zemana a Jiřího Drahoša do súboja o prezidentské kreslo.Politologička upozornila aj na negatíva týchto kandidátov. Tie majú stále vplyv na rozhodovanie českých voličov.ozrejmila Dvořáková a vysvetlila:Za najväčšiu nevýhodu Drahoša v súčasnosti profesorka z pražskej univerzity považuje smerovanie jeho predvolebnej kampane.uzavrela politologička.